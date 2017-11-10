Эксперт: дом в Ижевске мог рухнуть из-за пластиковых окон

Прочные окна из пластика могли стать причиной частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом заявил профессор Московского государственного строительного университета и Московской академии противопожарной службы МЧС России, доктор технических наук Владимир Ройтман, пишет Московский комсомолец

По мнению эксперта, обрушение могло произойти из-за того, что пластиковые окна не позволили взрывной волне пробить стеклопакеты и вырваться наружу.

"Если раньше у нас оконные переплеты делались деревянными и стекла там болтались, то уже при небольшом давлении в пять килопаскалей, эти стекла вскрывались. А продукты взрывного горения выбрасывались наружу и сгорали там. Это не приводило к подъему давления внутри помещения до уровня, опасного для других конструкций. В данном случае произошло прогрессирующее обрушение основных конструкций, потому что пластиковые оконные блоки имеют очень большую прочность, сопоставимую с прочностью примыкающих конструкций", — объяснил Ройтман.

Профессор считает также правдоподобной версию взрыва из-за нарушения системы вентиляции при установке натяжных потолков. По его мнению, в современном жилье часто проводятся неконтролируемые перепланировки, во время которых перекрываются вентиляционные ходы.

Ещё одной причиной обрушения всего подъезда мог стать возможный износ панельных конструкций. Здание эксплуатировалось более 30 лет, не исключено, что стыки панелей уже деформировались, уточнил Ройтман.