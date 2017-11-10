+7 °C
днем
+4 °C
ночью
10 ноября 2017 г. 01:28
76 254 пользователей
за 24 часа на сайте
59.29 +0.06
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 01:00
69.05 +0.39
Курс ММВБ на 10 ноября 2017, 01:00
16.23 0.0
Курс ЦБ на 10 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Эксперт: дом в Ижевске мог рухнуть из-за пластиковых окон

09 ноября 201721:56
  3039
Прочные окна из пластика могли стать причиной частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом заявил профессор Московского государственного строительного университета и Московской академии противопожарной службы МЧС России, доктор технических наук Владимир Ройтман, пишет Московский комсомолец.
 
По мнению эксперта, обрушение могло произойти из-за того, что пластиковые окна не позволили взрывной волне пробить стеклопакеты и вырваться наружу.
 
"Если раньше у нас оконные переплеты делались деревянными и стекла там болтались, то уже при небольшом давлении в пять килопаскалей, эти стекла вскрывались. А продукты взрывного горения выбрасывались наружу и сгорали там. Это не приводило к подъему давления внутри помещения до уровня, опасного для других конструкций. В данном случае произошло прогрессирующее обрушение основных конструкций, потому что пластиковые оконные блоки имеют очень большую прочность, сопоставимую с прочностью примыкающих конструкций", — объяснил Ройтман.
 
Профессор считает также правдоподобной версию взрыва из-за нарушения системы вентиляции при установке натяжных потолков. По его мнению, в современном жилье часто проводятся неконтролируемые перепланировки, во время которых перекрываются вентиляционные ходы.
 
Ещё одной причиной обрушения всего подъезда мог стать возможный износ панельных конструкций. Здание эксплуатировалось более 30 лет, не исключено, что стыки панелей уже деформировались, уточнил Ройтман.
 
В четверг, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть девятиэтажки. По уточнённым данным, погибли три человека. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. По предварительной версии, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Один держал, второй бил ножом": обвиняемому в покушении на Рудникова вынесли приговор
09 ноября 201711:12
  9328
"Один держал, второй бил ножом": обвиняемому в покушении на Рудникова вынесли приговор
После протеста сотрудникам "ГорТранса" решили поднять зарплату на 5%
Фото горячей новости
09 ноября 201716:26
  3662
В Ижевске обрушилась стена девятиэтажного дома (фото)
Фото горячей новости
09 ноября 201715:13
  8968
Погром в детском приюте и узники форта: в Калининграде вспомнят о трагических событиях Хрустальной ночи
Фото горячей новости
09 ноября 201713:21
  5731
Роспотребнадзор сообщает о вспышках смертельной болезни в Испании и Португалии
Фото горячей новости
09 ноября 201712:46
  6488

Лента новостей

Картинка
Эксперт: дом в Ижевске мог рухнуть из-за пластиковых окон
09 ноября 201721:56
  3039
Картинка
Роскомнадзор: Viber и WhatsApp сотрудничают с ведомством в рамках "закона Яровой"
09 ноября 201721:28
  1218
Картинка
Путин рассказал, как облегчат жизнь предпринимателям
09 ноября 201720:55
  1617
Картинка
ФАС: регулирование тарифов в плацкарте необходимо отменить
09 ноября 201720:31
  1469

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  10804
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8421
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo