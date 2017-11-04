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Супруги, тела которых обнаружили на ул. Аксакова, не справились с тяжёлой жизненной ситуацией

Автор: Ольга Запивалова
03 ноября 201722:00
  8784
Супруги, чьи тела были обнаружены на ул.Аксакова в пятницу, 3 ноября, не смогли справиться с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Об этом Клопс.Ru  рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.
 
В семье, приехавшей из Киргизии, была женщина-инвалид. После инсульта она не могла ходить, и за ней ухаживала дочь, проживающая в соседнем доме. Между матерью и дочерью периодически возникали конфликты. В какой-то момент дочь заявила отцу, живущему отдельно от них, что не справляется с матерью. Рассказала о проблемах, в том числе и связанных с оформлением недвижимости. Она попросила отца приехать и помочь ей.
 
3 ноября мужчина был вдвоём с женой. Утром он позвонил дочери и сказал, что больше не может с ней общаться и намерен решить проблему радикально. Дочь просила его ничего не предпринимать, сообщила, что сейчас к ним приедет. Однако опоздала. Мужчина убил больную супругу и покончил с собой.
 
В пятницу, 3 ноября, на ул. Аксакова из окна восьмого этажа выпал мужчина. По этому же адресу обнаружили тело женщины. По предварительным данным источника в экстренных службах региона, её задушили подушкой. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
 

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