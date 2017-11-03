На ул. Аксакова из окна восьмого этажа выпал мужчина, а в квартире нашли задушенную женщину

В пятницу, 3 ноября, на ул. Аксакова из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы и источник в экстренных службах города.



51-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики зафиксировали смерть.



"Лежит под окнами. Ни одна из служб до сих пор не приехала. Люди вокруг присыпают песком, так как растекается кровь. Выпал, видимо, нечаянно, на восьмом этаже стоит у окна стремянка", — рассказал один из очевидцев.



В региональном СУ СК РФ Клопс.Ru рассказали, что поступила информация об обнаружении тела мужчины на ул. Аксакова. На место выехал следователь. Информация уточняется.



Как сообщил источник в экстренных службах региона, по этому же адресу обнаружили ещё одно тело. Женщина задушена подушкой. У погибших одинаковая фамилия — возможно, они родственники.