СК: погибшие на ул. Аксакова мужчина и женщина были супругами

Мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на ул. Аксакова, были супругами. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.

Личность мужчины установили в ходе доследственной проверки. Это 61-летний местный житель. В квартире погибшего обнаружили тело его 57-летней супруги с повреждениями в области головы.

"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. При погибшем обнаружена предсмертная записка", — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Точные причины смерти супругов установит судмедэкспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.