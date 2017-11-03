СК: погибшие на ул. Аксакова мужчина и женщина были супругами
Мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на ул. Аксакова, были супругами. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.
Личность мужчины установили в ходе доследственной проверки. Это 61-летний местный житель. В квартире погибшего обнаружили тело его 57-летней супруги с повреждениями в области головы.
"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. При погибшем обнаружена предсмертная записка", — сообщили в ведомстве.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Точные причины смерти супругов установит судмедэкспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пятницу, 3 ноября, на ул. Аксакова из окна восьмого этажа выпал мужчина
. По этому же адресу обнаружили тело женщины. По данным источника в экстренных службах региона, её задушили подушкой.