Прокурор просит суд отправить Дацышина под домашний арест
Адвокат замполпреда президента по СЗФО Александра Дацышина ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"
со ссылкой на корреспондента из зала суда.
В данный момент в Центральном районном суде проходят параллельно два заседания — об избрании меры пресечения депутату и журналисту Игорю Рудникову и экс-замполпреда президента Александру Дацышину.
Как передаёт из зала суда корреспондент Клопс.Ru, в данный момент адвокат Рудникова ознакамливается с материалами дела, которые послужили для задержания его подзащитного. Суд дал им на это 45 минут.
2 ноября стало известно, что Дацышин был задержан
по делу Рудникова, против которого возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Бывший замполпреда президента якобы был посредником в передаче денег учредителю газеты.