Прокурор просит суд отправить Дацышина под домашний арест



Адвокат замполпреда президента по СЗФО Александра Дацышина ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград" со ссылкой на корреспондента из зала суда.

В данный момент в Центральном районном суде проходят параллельно два заседания — об избрании меры пресечения депутату и журналисту Игорю Рудникову и экс-замполпреда президента Александру Дацышину.



Как передаёт из зала суда корреспондент Клопс.Ru, в данный момент адвокат Рудникова ознакамливается с материалами дела, которые послужили для задержания его подзащитного. Суд дал им на это 45 минут.

