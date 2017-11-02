В отношении матери четырёхлетнего калининградца, выпавшего из окна, возбудили уголовное дело

По факту падения четырёхлетнего калининградца из окна четвёртого этажа возбуждено уголовное дело в отношении матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Ей грозит лишение свободы до одного года.

Было установлено, что калининградка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра своего сына. Телесные повреждения, полученные ребёнком в результате падения, относятся к повлекшим тяжкий вред здоровью.