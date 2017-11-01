Алиханов о штурме "Новых колёс": Пригласим к себе правоохранителей и поймём, что происходит
Алиханов пообещал узнать у правоохранительных органов подробности штурма в редакции "Новых колёс". Такое заявление сделал глава региона в среду, 1 ноября, после заседания Балтийского делового клуба в правительстве. Губернатор уточнил, что ещё не обладает полной информацией — ему только сообщили о происходящем.
"Только что Марина Васильева (соучредитель медиахолдинга "Западная пресса" — Прим. ред.) подошла и сказала. Кроме заголовка на Клопсе, я ничего не видел, не могу пока комментировать. Сейчас пригласим коллег, представителей правоохранительных органов, к себе, поймём, что происходит", — подчеркнул глава региона.
В среду, 1 ноября, в редакцию "Новые колёса" ворвались люди в масках
. Игорь Рудников сейчас находится в своём кабинете вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Он связывает происходящее с завтрашним заседанием суда по делу о нападении на него. Обвиняемому Каширину должны предоставить последнее слово.