В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую в понедельник

14-летнюю Дарью Т., пропавшую в Калининграде в понедельник, нашли. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.

Школьницу нашли во вторник, 26 сентября. Сотрудники полиции обнаружили её, когда она шла по улице в районе школы № 13. Сейчас девочка вместе с родителями находится в отделении полиции, где с ней проводят профилактическую беседу. По словам школьницу, ночь она провела у друзей.

"В отношении несовершеннолетней не совершалось противоправных действий. Поиск вели всю, задействовав дополнительные силы, сотрудников ПДН, уголовного розыска, патрули. Ориентировку разослали в СМИ региона. В результате тщательного обследования местности и отработки контактов школьницу нашли", — сообщила Поставничая.