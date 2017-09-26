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В Калининграде ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую 25 сентября

08:55
  4242
В Калининграде полиция объявила в розыск 14-летнюю школьницу Дарью Т.. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
В понедельник, 25 сентября, девушка ушла из дома на ул. Аксакова в неизвестном направлении. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.
 
Дарья была одета в голубую куртку, бордовые кроссовки и чёрные джинсы. С собой у неё был рюкзак чёрного цвета с оранжевым узором.
 
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 554-506, 02, 102 или 112.
 

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