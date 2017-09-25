На Нижнем озере неизвестные выбросили в воду скамейку. Об этом сообщила читательница Клопс.Ru.

По словам Марии, скамейку в озере она заметила в субботу, 23 сентября. Неизвестные столкнули лавочку в воду возле памятника Александру Маринеско.

После извлечения из воды скамью не будут использовать. Как пояснили в МКУ "Калининградская служба заказчика", это связано с ремонтом набережной Нижнего озера, в рамках которого ведут демонтаж старых элементов благоустройства. После завершения работ на набережной появятся новые сидения, урны и скамейки.