На ул. Невского неизвестные разбили очередную антивандальную остановку

27 августа, в воскресенье, от рук вандалов пострадала остановка общественного транспорта на ул. А. Невского. Об этом сообщают очевидцы на странице "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".

Неизвестные разбили стекло одной из "антивандальных" остановок у гостиницы "Турист". Укрепленное стекло произведено так, чтобы при разбитии рассыпаться на мелкие части, которые лежат на асфальте. Служба городского хозяйства подаёт жалобы в полицию после каждого повреждения имущества Калининграда.