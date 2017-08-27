На ул. Невского неизвестные разбили очередную антивандальную остановку
27 августа, в воскресенье, от рук вандалов пострадала остановка общественного транспорта на ул. А. Невского. Об этом сообщают очевидцы на странице
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте".
Неизвестные разбили стекло одной из "антивандальных" остановок у гостиницы "Турист". Укрепленное стекло произведено так, чтобы при разбитии рассыпаться на мелкие части, которые лежат на асфальте. Служба городского хозяйства подаёт жалобы в полицию после каждого повреждения имущества Калининграда.
К Чемпионату мира по футболу в областном центре установили 39 автобусных павильонов. Их стеклянные вставки часто привлекают внимание хулиганов. В прошлый раз Клопс.Ru писал об остановке, которую разбили 31 июля
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