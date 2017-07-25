На Летнем озере вандалы сломали саженцы клёнов (фото)
Неизвестные вандалы в ночь на вторник, 25 июля, сломали часть аллеи саженцев клёнов у Летнего озера. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По словам очевидцам, аллею молодых клёнов высадили год назад. Вандалы сломали семь деревьев из 14.
Комитет городского хозяйства администрации Калининграда прокомментировал ситуацию. По словам комитета, деревья высаживали "Спецгазавтоматика" и "Калининградтеплосеть" взамен вырубленных на своих территориях. Эти деревья — саженцы старше 10 лет, каждое из них стоит от 10-12 тыс. рублей.
Специалисты комитета городского хозяйства отмечают, что они направляют заявление в полицию из-за порчи городского имущества. Подобные заявления, по их словам, происходят "автоматически".
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