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Убитая на ул. Курортной пенсионерка была известной калининградской художницей

Автор: Ольга Запивалова
17:35
  2518
71-летняя Любовь Серебрякова, убитая 30 августа на ул. Курортной, была знаменитым мастером по янтарю. Она участвовала в многочисленных выставках, имела высокие награды, а её работы украшали частные коллекции и музеи Калининграда, России и Европы. Об этом Клопс.Ru рассказали коллеги и друзья погибшей пенсионерки.  
 
Любовь Серебрякова родилась в 1946 году в китайском Порт-Артуре. Когда ей было пять лет, семья переехала в Санкт-Петербург, затем несколько лет жила в Белоруссии. Окончив отделение художественной обработки металлов в Красносельском художественном училище под Ленинградом, Серебрякова по распределению приехала на Янтарный комбинат. Работала художником-модельером, преподавала. В 1980 году переехала в Калининград и до самой смерти работала в творческой мастерской. 
 
В 2016 году Серебрякова отметила своё 70-летие, в честь которого в Музее Янтаря состоялась её персональная выставка
 
"Для нас её гибель стала настоящим шоком и трагедией. Это очень большая потеря. Работы Любови Николаевны есть в собраниях почти всех калининградских музеев. Она была деятельна, активна, полна энергии. Она участвовала во всех наших конкурсах, в том числе международных, её всегда отмечали наградами и призами", — рассказала Клопс.Ru директор Калининградского областного Музея янтаря Татьяна Суворова.
 
По словам председателя калининградского союза художников Виктора Елфимова, Любовь Серебрякова была очень творческой личностью. Она имела звание заслуженного художника России, союз выделил Любови Николаевне две мастерских. 
 
"Мы были давно знакомы, я высоко оценивал её творчество", — добавил Елфимов. 
 
Любовь Серебрякова с 1980 года жила в доме на ул. Курортной. Соседка художницы Вероника (имя изменено — Прим. ред.) рассказала, что знает художницу с детства. 
 
"Тётя Люба была доброй, я даже иногда ночевала у неё. Её муж был парализован после инсульта, тётя Люба несколько лет ухаживала за ним. Два года назад он умер. После его смерти Любовь Николаевна жила одна. Иногда она бывала эмоциональной, могла зацепиться с соседями, но серьёзных конфликтов не было. Часто её видели около дома в палисаднике, она полола, сажала цветы. Гости у неё бывали довольно часто, а вот родственников я почти не видела, но тётя Люба рассказывала, что общается с кем-то из них по скайпу. Одно время какой-то парень помогал ей по дому, а потом она выгнала его. Он будто хотел у неё что-то украсть. Вполне возможно: муж у неё когда-то занимался янтарём, и в её доме были недешёвые вещи", — рассказала Вероника. 
 
Девушка слышала о том, что в убийстве обвиняют соседа, но не верит в это. "Дядя Саша не проявлял агрессии, хотя был со странностями. Постоянно ходил с большим рюкзаком и таскал в дом всякий хлам. У него одного был доступ на чердак — оттуда шёл отвратительный запах — видно, он немало мусора туда принёс, как и в свою квартиру. На замечания он не реагировал. Правда, у этого дедушки когда-то пропала без вести жена. Мы даже подозревали, что это он с ней что-то сделал", — призналась Вероника.
 
Как полагают соседи, старик мог повздорить с художницей из-за того, что занял чужие подвалы. 
 
Тело 71-летней Любови Серебряковой соседи нашли утром 30 августа около двери в подъезд. Её голова и грудь были окровавлены, на теле обнаружили колото-резанные раны. 
 
В этот же день по подозрению в убийстве художницы задержали её 87-летнего соседа. По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, не менее пяти раз ударил пенсионерку ножом. После чего скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). 
 

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