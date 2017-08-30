В подъезде на ул. Курортной нашли тело женщины (обновлено)

В среду, 30 августа, на ул. Курортной нашли тело женщины. Об этом Клопс.Ru сообщил источники в экстренных службах региона.



Её обнаружили жильцы дома на входе в подъезд около 11:00. У женщины были в крови голова и грудь.



Информацию подтвердили в региональном СУ СК РФ. На месте работает следователь. На теле женщины обнаружены признаки насильственной смерти. Проводится проверка.

Обновлено от 16:20

Тело обнаружил мужчина, проживающий в этом доме, когда выходил на пробежку. Погибшая была его соседкой.



"У нас трехэтажный дом, подъезд закрывается на кодовый замок. Она проживала в нашем доме, жила одна, но я близко с ней не общался, так как недавно переехал. Утром я собрался на пробежку на Верхнее озеро, вышел из квартиры и увидел её тело около двери подъезда. Вызвал полицию. У неё голова была разбита, вся в крови. Она была в домашней одежде, в халате и тапочках. На шее была довольно толстая цепочка, то есть украшения с неё не сняли. Я слышал от сотрудников полиции, что она была заслуженным ювелиром России", — рассказал сосед погибшей женщины.



По словам источника, близко знакомого с ситуацией, пенсионерка проживала одна. Помимо того что у женщины была пробита голова, на её теле обнаружили колото-резаные раны. Как сообщил Клопс.Ru источник, по подозрению в совершённом преступлении сотрудники правоохранительных органов задержали соседа убитой, с которым у неё были конфликты.