По подозрению в убийстве пенсионерки на ул. Курортной задержали 87-летнего соседа
По подозрению в убийстве пенсионерки, которую нашли около подъезда на ул. Курортной, задержали 87-летнего соседа. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ по Калининградской области.
По уточнённым данным, мужчина на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшей, не менее пяти раз ударил 71-летнюю пенсионерку ножом. После чего с места преступления скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте через непродолжительное время.
Сотрудниками уголовного розыска удалось задержать 87-летнего подозреваемого в тот же день. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
30 августа около подъезда на ул. Курортной местные жители обнаружили тело
71-летней женщины. Она лежала в домашнем халате, голова и грудь погибшей были в крови.