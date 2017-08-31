По подозрению в убийстве пенсионерки на ул. Курортной задержали 87-летнего соседа

По подозрению в убийстве пенсионерки, которую нашли около подъезда на ул. Курортной, задержали 87-летнего соседа. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ по Калининградской области.



30 августа около подъезда на ул. Курортной местные жители обнаружили тело 71-летней женщины. Она лежала в домашнем халате, голова и грудь погибшей были в крови.

По уточнённым данным, мужчина на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с потерпевшей, не менее пяти раз ударил 71-летнюю пенсионерку ножом. После чего с места преступления скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте через непродолжительное время.Сотрудниками уголовного розыска удалось задержать 87-летнего подозреваемого в тот же день. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.