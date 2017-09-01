В Калининграде судят сотрудника отдела по противодействию коррупции за миллионную взятку
В Калининграде в суд направили уголовное дело в отношении начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Уже бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы направили в суд.
"Должностное преступление выявили сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. 37-летний обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Продолжается служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности – вплоть до освобождения от занимаемых должностей", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
"Мужчина, достоверно зная, что в СУ УМВД России по Калининграду возбуждено уголовное дело
в отношении гражданина, а также будучи осведомлённым о заинтересованности третьего лица в непривлечении его к уголовной ответственности, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил похитить его деньги путём совершения мошенничества. Осуществляя задуманное, подозреваемый ввёл гражданина в заблуждение относительно своих должностных полномочий в части освобождения его от уголовной ответственности, в действительности не намереваясь этого делать. За миллион рублей он обещал уладить дело", — говорится в сообщении ведомства.