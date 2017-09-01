В Калининграде судят сотрудника отдела по противодействию коррупции за миллионную взятку

В Калининграде в суд направили уголовное дело в отношении начальника одного из отделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



"Должностное преступление выявили сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. 37-летний обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Продолжается служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности – вплоть до освобождения от занимаемых должностей", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Уже бывший сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы направили в суд.