В Калининграде изъяли более 500 бутылок контрафактного алкоголя (видео)

В Калининграде полицейские изъяли у правонарушителей более 500 бутылок алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Рейд осуществлялся в рамках операции "Улица". В одной из торговых точек на ул. Черняховского полицейские обнаружили алкоголь без лицензии. А в магазине на ул. Согласия крепкие напитки продавали в ночное время. У правонарушителей изъяли 542 бутылки алкоголя. А на предпринимателей составили административные протоколы.



Также во время спецоперации задержали 99 правонарушителей, раскрыли три преступления по горячим следам и изъяли ружьё. Сотрудники правоохранительных органов проверили 35 школ и 122 автомобиля.





"По горячим следам раскрыт грабёж на ул. Профессора Баранова. 16-летний подросток изобличён в совершении двух угонов автомобилей", — рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калининграду Анатолий Каманицин.

Более тридцати калининградцев полицейские привлекли к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, ещё двоих — за употребление там наркотиков.