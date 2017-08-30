Полиция поймала 16-летнего калининградца, угонявшего автомобили

В Калининграде полицейские установили причастность 16-летнего подростка к угонам и повреждению машин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник был выявлен во время профилактического мероприятия "Улица". Он пытался совершить два угона фургонов Volkswagen Transporter в Ленинградском районе. Автомобили не были оборудованы сигнализацией.

Было установлено, что угонщик ночью проник в салон и завел двигатель иномарки. Уехать с места он не смог, так как фургон протаранил ближайшие автомобили и заглох. Вторая попытка угнать автомобиль тоже закончилась неудачно. Оба автомобиля возвращены владельцам после проведения следственных действий.

Подозреваемым ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон транспорта. В содеянном он сознался и рассказал, что хотел покататься по городу.

В отношении подростка возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Покушение на угон автомобиля"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Юношу поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.