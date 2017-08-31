Появилось видео наезда BMW на пенсионерку на пр. Калинина
Клопс.Ru / TatianaKoblova
13:33
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На камеры системы "Безопасный город" попала авария на пр. Калинина, где автомобиль сбил пенсионерку. Видео опубликовали на официальном канале в YouTube.
На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу в неположенном месте. По двум полосам ехал поток машин. В левом ряду он был плотный и двигался медленно, поэтому пенсионерке удалось пересечь его. По правой полосе двигался BMW. Водитель иномарки не успел среагировать на выбежавшего перед машиной пешехода.
Авария произошла 28 августа в 13:30 на пр. Калинина. 80-летнюю пенсионерку сбил чёрный BMW. Её доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытым переломом ноги и вывихом плеча.
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