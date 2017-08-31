Появилось видео наезда BMW на пенсионерку на пр. Калинина

На камеры системы "Безопасный город" попала авария на пр. Калинина, где автомобиль сбил пенсионерку. Видео опубликовали на официальном канале в YouTube.



На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу в неположенном месте. По двум полосам ехал поток машин. В левом ряду он был плотный и двигался медленно, поэтому пенсионерке удалось пересечь его. По правой полосе двигался BMW. Водитель иномарки не успел среагировать на выбежавшего перед машиной пешехода.

