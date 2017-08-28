В пятницу, 25 августа, на Солнечном бульваре Volkswagen сбил восьмилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода. С переломом ноги и ушибами его доставили в Детскую областную больницу.



Ещё один пешеход пострадал в понедельник, 28 августа. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Авария произошла в 13:30 на пр. Калинина. 80-летнюю пенсионерку сбил чёрный BMW. Её доставили в больницу с сотрясением головного мозга, закрытым переломом ноги и вывихом плеча.