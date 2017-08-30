Пенсионерка, упавшая с внуком на эскалаторе, отсудила у торгового центра более 50 тыс. рублей

66-летняя калининградка, упавшая с трёхлетним внуком с эскалатора, отсудила у ТЦ "Запад 39" более 50 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Пенсионерка обратилась в районный суд с иском к ООО "Дачная" о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. В обоснование она указала, что осенью 2016 года в торговом центре она с трехлетним внуком поднималась на второй этаж на эскалаторе. Он сначала двигался медленно, а затем резко ускорил движение, от рывка истица с внуком упали. В результате случившегося женщина получила ушибы и перелом двух рёбер. Пострадавшую доставили в больницу.



Администрация ответчика предложила пенсионерке золотую карту и сертификат на 5000 рублей. Однако истица отказалась от предложения организации и обратилась с иском в суд, указав, что в результате случившегося ей был причинен моральный вред.



Судом установлено, что эскалаторы, которые находятся в торговом центре, принадлежат ООО "Дачная". Организация должна осуществлять их периодическое техническое освидетельствование и обслуживание своими силами и силами иных подрядных организаций. При этом в момент получения травмы эскалаторы находились в исправном состоянии.

