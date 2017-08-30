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Главная Новости Происшествия

Пенсионерка, упавшая с внуком на эскалаторе, отсудила у торгового центра более 50 тыс. рублей

17:55
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66-летняя калининградка, упавшая с трёхлетним внуком с эскалатора, отсудила у ТЦ "Запад 39" более 50 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
 
Пенсионерка обратилась в районный суд  с иском к ООО "Дачная" о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. В обоснование она указала, что осенью 2016 года в торговом центре она с трехлетним внуком поднималась на второй этаж на эскалаторе. Он сначала двигался медленно, а затем резко ускорил движение, от рывка истица с внуком упали. В результате случившегося женщина получила ушибы и перелом двух рёбер. Пострадавшую доставили в больницу.
 
Администрация ответчика предложила пенсионерке золотую карту и сертификат на 5000 рублей. Однако истица отказалась от предложения организации и обратилась с иском в суд, указав, что в результате случившегося ей был причинен моральный вред.
 
Судом установлено, что эскалаторы, которые находятся в торговом центре, принадлежат ООО "Дачная". Организация должна осуществлять их периодическое техническое освидетельствование и обслуживание своими силами и силами иных подрядных организаций. При этом в момент получения травмы эскалаторы находились в исправном состоянии.
 
Районный суд решил взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 54 240 рублей. На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
 
В сентябре 2016 года 66-летняя калининградка и трехлетний мальчик получили травмы, упав с эскалатора в торговом центре "Запад 39". Работающие в соседних торговых отделах продавщицы смогли остановить эскалатор. Девушки подняли лежащую в шоковом состоянии пожилую женщину и плачущего ребенка и вызвали скорую.
 

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