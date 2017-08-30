В Советске получил срок мужчина, 40 раз ударивший приятеля ножом

В Советске осудили местного жителя, убившего 55-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.



8 апреля 2017 года двое рецидивистов распивали спиртное в квартире на переулке Нарвском. Во время затянувшегося застолья между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Потерпевший схватил подсудимого за одежду и начал бить по голове, тем самым разозлив приятеля. Тот взял кухонный нож и 40 раз ударил 55-летнего мужчину в грудь и живот. От полученных повреждений он скончался на месте преступления.



Подсудимый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Приговором Советского городского суда мужчину осудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Его приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также приговором суда в пользу родственницы погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда 600 000 рублей.