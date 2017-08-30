На Московском проспекте перевёрнутые дорожные знаки путают автомобилистов (фото)
В Калининграде на перекрёстке Московского проспекта и ул. Миклухо-Маклая неправильно установленные дорожные знаки и табличка путают автомобилистов. Об этом Клопс.Ru сообщил местный житель Максим Фишкин.
При выезде с ул. Миклухо-Маклая в сторону Московского проспекта стоит знак "кирпич" (запрещающий движение), а под ним другой — "Уступи дорогу". Кроме того, ещё ниже находится табличка, которая не предусмотрена стандартами, на синем фоне изображена стрелка.
Автомобилисты отмечают, что такое сочетание произошло из-за того, что неизвестные время от времени разворачивают знак "кирпич" в обратную сторону, из-за чего и происходит путаница.