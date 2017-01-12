Водители в тупике: на ул. Карташева установили нестандартные дорожные знаки (фото)

В посёлке имени Космодемьянского, на ул. Карташева, возле дома № 4 (у бывшего магазина "Сосед"), установили дорожные знаки с нарушением стандартов. Знак одностороннего движения располагается с левой стороны. Он ниже, чем положено по нормативам. Его сопровождает табличка с текстом: "Только для посетителей магазина", а внизу добавлено: "Штраф 1 000 рублей". Об этом Клопс.Ru сообщили местные жители.



Корреспондентам Клопс.Ru не удалось обнаружить инициаторов установки знаков. Работники соседних магазинов не смогли пояснить, кто может быть владельцем таблички.



Согласно открытым данным, на месте бывшего магазина "Сосед" планируется открытие фреш-маркета. На новом мини-рынке будут арендовать места несколько продавцов различных продтоваров.



Заезжающие на расположенную рядом парковку автомобилисты признаются, что новый знак поставил их в тупик. Люди стараются не ездить на эту территорию.



По словам калининградского юриста Алексея Нестерова, на подобные дорожные знаки водителям не следует обращать внимание. Как считает Нестеров, конкретно к этому знаку много вопросов: кто будет взимать указанный штраф, почему установлена именно такая его величина и по какой статье.



"Непонятно, что хотели сказать этой табличкой её авторы. То ли то, что односторонняя дорога действует только для посетителей, а для всех остальных является двухсторонней, то ли клиенты магазина заплатят штраф 1 000 рублей за проезд только в одну сторону", — отмечает юрист.