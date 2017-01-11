Прохожие набили шишки: у "зебры" на ул. Черняховского установили опасный дорожный знак (фото)

На перекрёстке улиц Черняховского и Горького в Калининграде для информирования автомобилистов установили новый дорожный знак "Стоп-линия". Он дублирует разметку, которая нанесена на этом перекрёстке пластиком.



В отличие от других перекрёстков, дорожный знак у Центрального рынка установлен на тротуаре, причём сама табличка располагается на уровне головы пешехода.



"Стоп-линия" установлена у пешеходного перехода, там ежедневно проходит большое количество людей. Бывали случаи, когда калининградцы случайно ударялись головой об указатель. Об этом несколько человек сообщили в редакцию Клопс.Ru.



Согласно российскому ГОСТу, данный знак допускается применять для дублирования разметки. При этом располагаться он должен на высоте от 2 до 4 метров от уровня проезжей части. Допускается по ГОСТу и установка таблички над проезжей частью.



Скорее всего, знак на ул. Черняховского установлен по стандартам, однако, с учётом того что проезжая часть ниже уровня тротуара, в него может врезаться практически каждый второй пешеход.



Отметим, что подобные знаки устанавливаются и на других крупных перекрёстках в Калининграде, где работают камеры, фиксирующие выезд за пределы стоп-линии, а также там, где уложена брусчатка и нанести разметку не представляется возможным.



Знак "Стоп-линия" исключает возможность дальнейшего движения и выезда транспортного средства за линию установки таблички на красный сигнал светофора или жест регулировщика, запрещающего проезд.