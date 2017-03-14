Жители ул. Машиностроительной самовольно установили знаки и ограждение возле домов

Жители домов на улице Машиностроительной препятствуют сквозному проезду транспорта и установили дорожные знаки самостоятельно, не согласовав свои действия с городскими властями. Об этом рассказал директор управляющей компании "Чайка" Виктор Панасюк в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда — Калининград".

Знак поставили сами жители, без участия ГИБДД и администрации, то же самое и с ограждением. Проживающие в домах №20–28 калининградцы ошибаются, что эта территория принадлежит им, на самом деле — другому дому, поэтому нельзя было заниматься самоуправством, — отметил Панасюк.

По словам представителя управляющей компании, незаконные конструкции следует демонтировать. Представители городской администрации вместе с сотрудниками ГИБДД, по его мнению, должны объяснить причины такого решения жильцам и подсказать им законный способ решения проблемы. Панасюк отметил, что, когда была возможность проезжать через дворы, на магистральных улицах Батальной и Судостроительной было меньше пробок.



Госинспектор дорожного надзора регионального Управления ГИБДД Тимур Зигангиров считает, что жители домов №12–18 вправе самостоятельно распоряжаться придомовой территорией и, если они посчитают нужным ограничивать проезд транзитным машинам, они могут это сделать.

Жители на своей территории имеют право защищать дорогу забором, знаками. Для этого нужно обратиться в администрацию города, мы беседовали с проживающими там людьми, они таким способом и пойдут, — отметил Зигангиров.

Сейчас, по его словам, все незаконные элементы с дороги уже убраны. Впрочем, скорее всего, временно, так как в ГИБДД поддерживают желание жителей закрыть данный транзитный проезд для транспорта.