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"Кирпичи" и камни: в Калининграде жители одного из дворов объявили войну водителям, объезжающим пробки

Автор: Константин Сериков
18:00
  1190 1
  • Фото Виктора Буздина
Фото Виктора Буздина
В Калининграде жители нескольких домов на ул. Машиностроительной решили защитить свой двор от автомобилей и самостоятельно установили дорожные знаки, а на дорогу поставили огромные булыжники. О том, как работает эта "система безопасности", они рассказали корреспонденту Клопс.Ru.

На знаки внимания не обращают

Жители семи хрущёвок на улице Машиностроительной в буквальном смысле задыхались от выхлопных газов: водители объезжали пробки через их двор, торопясь с Батальной на Судостроительную и обратно. 
 
Первыми этот хаос решили прекратить жильцы домов № 4–10. Они поставили шлагбаум на въезд с ул. Батальной, но водители быстро сориентировались и изменили свой маршрут — стали ездить вдоль домов №20–28. 
 
 
"Утром окно невозможно было открыть даже на минуту: кругом выхлопные газы, причём сигналят на всю катушку, выспаться проблематично", — рассказывает житель дома по ул. Машиностроительной, 24 пенсионер Алексей Валентинович. 
 
По его словам, за всю жизнь он не видел столько марок машин, сколько сидя у окна одну неделю. Пожилой человек уверяет, что опасался выйти на улицу за хлебом: машины гоняли по двору, не сбавляя скорость. 
 
 
Местные активисты поставили "кирпич", однако на него не обращали никакого внимания. Тогда на проезжей части появились блокиратор и те самые булыжники.
 
"Блокиратор кто-то пытался выдернуть, но соседи стали ставить машины так, чтобы никто из чужих не проехал. Так мы отучили ездить через наш двор", — рассказывает 25-летний житель одной из пятиэтажек Александр.

Подчас и булыжник не спасает 

Чужаки не сдавались и нашли третий вариант объезда пробок — мимо домов №12–18. Но местные жители терпели это меньше недели.
 
"У нас много семей с детьми, играть негде. Мы не можем допустить ДТП, поэтому несколько мужчин привезли валуны огромного размера. Поставили их прямо на дороге", — рассказывает житель дома №14 Алексей. 
 
 
По его словам, когда-то на въезде во двор был установлен запрещающий транзитный проезд дорожный знак и даже несколько дней дежурил сотрудник ГИБДД, но результата это не принесло.
 
"Поток машин совершенно не уменьшался, каждое утро и весь день одна за другой едут без перебоя. Даже когда терпение лопнуло и мы привезли камни, некоторые умудряются проезжать", — пожаловался Алексей. Сам он ездит на велосипеде. 

Закрывать проезд нужно другими способами

Жильцы могут на общем собрании собственников принять решение ограничить движение по двору, говорит юрист Общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.
По его словам, при этом следует очень внимательно отнестись к правилам пожарной безопасности. Ведь в случае ЧП пожарная машина оперативно не доберётся до горящих квартир.
 
 
"Если бы каждая квартира выходила на обе стороны дома, тогда движение можно было ограничить. Но в этом случае такой вариант не годится", — считает юрист.
 
По мнению Губенко, жителям следует обратиться к специалистам и ограничить проезд законными методами, а не воевать с водителями самостоятельно.
 
Иногда борьба с желающими поставить машину у дома затягивается на месяцы. Одни жители многоэтажек не дают соседям парковаться на газонах и детских площадках, другие воюют с чужаками. 
 
Горожане самостоятельно огораживают свои территории, используя различные способы. Один из калининградцев  на газоне перед домом поставил несколько больших камней, а чтобы привлечь внимание водителей, покрасил валуны в красный цвет и нарисовал "кирпич".
 
Другой калининградец по периметру газона положил покрышки. Пока автохамов это останавливает.
 
А вот действия жильцов домов на ул. Красной привели к тому, что оказался полностью блокирован целый проезд. Во дворе дома №117-117а появились ограничивающие въезд столбики.
 
В 2014 году жители решили судиться с соседом на ул.Воздушной, который самостоятельно захватил парковочное место

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
18:14
По мнению Губенко, жителям следует обратиться к специалистам и ограничить проезд законными методами...

Законными методами - это сколько по времени? Год, два, три?

А где же депутаты от этих жителей - городской и областной? Или всё - до следующих выборов?
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