+25 °C
днем
+11 °C
ночью
30 августа 2017 г. 18:03
78 066 пользователей
за 24 часа на сайте
58.38 -0.45
Курс ММВБ на 30 августа 2017, 18:00
69.57 -0.86
Курс ММВБ на 30 августа 2017, 18:00
16.46 +0.09
Курс ЦБ на 31 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом

14:13
  5855
Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом "Охота". Об этом Клопс.Ru рассказали в администрации заведения.
 
"Эту женщину мы не знаем лично. Но она к нам не раз приходила в числе прочих претендентов, чтобы устроиться на работу уборщицей. Свободных вакансий у нас не было. Резюме она не оставляла, поэтому мы не знаем, как её зовут. Вероятнее всего, вчера она снова хотела зайти к нам, чтобы узнать, не появилось ли свободное рабочее место", — рассказали в гостевом доме "Охота".
 
По уточнённым данным, женщине 49 лет, она уроженка Узбекистана. Погибшая проживала в Калининградской области одна. Сотрудники правоохранительных органов через посольство будут связываться с её родственниками в Узбекистане. 

По словам местных жителей, в том месте, где произошло ДТП, практически невозможно пройти пешеходу. Людям приходится выходить на проезжую часть.
 
"Место очень нехорошее. Там тропинка для пешеходов 30 сантиметров, сбоку отбойник. Людям приходится выходить на дорогу. Я сам там быстро пробегаю, адское место. С остановки до "Охоты" пройти невозможно, там дамба. Тротуаров нет. Если машину заносит, то прямо на эту тропу для пешеходов", — рассказал Клопс.Ru местный житель Игорь.  
 
29 августа на старой зеленоградской трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Mercedes. Большегруз перевозил 19 тонн рапса. Позднее приехавшие на место спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Они нашли её после того, как услышали звонок её мобильного телефона.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Смертельное ДТП на зеленоградской трассе 29 августа 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1120

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Смертельное ДТП на зеленоградской трассе 29 августа 2017 года

Фото новости
Погибшую на зеленоградской трассе женщину нашли случайно по звонку её мобильника (видео)
29.08.1717:53
  23905
Фото новости
В ДТП с грузовиком на зеленоградской трассе погибла женщина, которая шла по обочине (фото)
29.08.1716:41
  9037
Фото новости
На старой зеленоградской трассе опрокинулся грузовик, движение полностью блокировано (фото)
29.08.1715:23
  3834

Главные темы дня

Страховые компании начали под разными предлогами отказывать калининградцам в оформлении ОСАГО
29 августа 201718:26
  23353
Страховые компании начали под разными предлогами отказывать калининградцам в оформлении ОСАГО
В подъезде на ул. Курортной нашли тело женщины (обновлено)
Фото горячей новости
16:09
  2898
Ермак предложил организовать в Калининградской области "шашлык-фест"
Фото горячей новости
14:50
  1314
Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом
Фото горячей новости
14:13
  5855
В Киеве похитили корреспондента "Первого канала" (обновлено)
Фото горячей новости
14:12
  3985

Лента новостей

Картинка
Пенсионерка, упавшая с внуком на эскалаторе, отсудила у торгового центра более 50 тыс. рублей
17:55
  118
Картинка
В Калининграде Парковый ручей окрасился в бирюзовый цвет (фото)
17:49
  212
Картинка
В Советске получил срок мужчина, 40 раз ударивший приятеля ножом
17:31
  253
Картинка
В Минздраве предложили выдавать больничные лицам без гражданства и иностранцам
17:12
  211

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Как не превратиться в инфузорию-туфельку
  1338
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Печи крематория и "красная оккупация": почему поляки теряют память
  4797 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo