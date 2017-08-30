Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом "Охота". Об этом Клопс.Ru рассказали в администрации заведения.



"Эту женщину мы не знаем лично. Но она к нам не раз приходила в числе прочих претендентов, чтобы устроиться на работу уборщицей. Свободных вакансий у нас не было. Резюме она не оставляла, поэтому мы не знаем, как её зовут. Вероятнее всего, вчера она снова хотела зайти к нам, чтобы узнать, не появилось ли свободное рабочее место", — рассказали в гостевом доме "Охота".