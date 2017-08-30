Женщина, погибшая на зеленоградской трассе, шла устраиваться на работу в гостевой дом

По уточнённым данным, женщине 49 лет, она уроженка Узбекистана. Погибшая проживала в Калининградской области одна. Сотрудники правоохранительных органов через посольство будут связываться с её родственниками в Узбекистане.
По словам местных жителей, в том месте, где произошло ДТП, практически невозможно пройти пешеходу. Людям приходится выходить на проезжую часть.
"Место очень нехорошее. Там тропинка для пешеходов 30 сантиметров, сбоку отбойник. Людям приходится выходить на дорогу. Я сам там быстро пробегаю, адское место. С остановки до "Охоты" пройти невозможно, там дамба. Тротуаров нет. Если машину заносит, то прямо на эту тропу для пешеходов", — рассказал Клопс.Ru местный житель Игорь.
29 августа на старой зеленоградской трассе столкнулись
грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на встречную полосу
, где она столкнулась с грузовиком Mercedes. Большегруз перевозил 19 тонн рапса. Позднее приехавшие на место спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Они нашли её
после того, как услышали звонок её мобильного телефона.