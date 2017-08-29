В ДТП с грузовиком на зеленоградской трассе погибла женщина, которая шла по обочине (фото)

В ДТП на старой зеленоградской трассе во вторник днём погиб человек. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



Как рассказали очевидцы происшествия, грузовик ехал со стороны пос. Холмогоровка в направлении Зеленоградска. Водитель легковой машины Renault двигался ему навстречу. На закруглении дороги автомобили столкнулись друг с другом. Легковушка улетела в кювет и загорелась, а грузовая машина опрокинулась.



Позднее приехавшие на место спасатели обнаружили, что под грузовой машиной оказалось тело женщины. Сейчас её личность устанавливается сотрудниками полиции. Также очевидцы почувствовали, что от водителя Renault пахнет спиртным.



"Сейчас на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии уточняются", — пояснили в ведомстве.