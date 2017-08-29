Погибшую на зеленоградской трассе женщину нашли случайно по звонку её мобильника (видео)

В ДТП на зеленоградской трассе погибла 45-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



По уточнённым данным, авария произошла в 14:45 возле гостевого дома в посёлке Свободное. 45-летний водитель Renault, двигаясь в сторону Калининграда, на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Mercedes.



Большегруз перевозил 19 тонн рапса. От удара тягач и полуприцеп под управлением 58-летнего водителя перевернулись. Грузом засыпало 45-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.







Сотрудники гостевого дома "Охота" рассказали, что они выбежали на трассу, когда произошла авария. О том, что под грузовиком находится женщина, никто не знал. Уже позже, когда погибшую обнаружили, сотрудница вышла на опознание.

Сначала никто не знал, что в ДТП попал пешеход. Когда под рапсом увидели сумку и услышали звонок мобильного телефона, спасатели стали поднимать грузовик.

Из-за ДТП движение на старой зеленоградской трассе полностью заблокировано перевернувшимся грузовиком. В настоящее время сотрудники ГИБДД перекрыли трассу. Проезжую часть отчищают от рапса и разлитых жидкостей. Всё движение автомобилей осуществляется через Приморское кольцо.

