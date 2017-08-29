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Главная Новости Происшествия

Погибшую на зеленоградской трассе женщину нашли случайно по звонку её мобильника (видео)

17:53
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В ДТП на зеленоградской трассе погибла 45-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
По уточнённым данным, авария произошла в 14:45 возле гостевого дома в посёлке Свободное. 45-летний водитель Renault, двигаясь в сторону Калининграда, на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль врезался в дорожное ограждение, после чего машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком Mercedes.
 
Большегруз перевозил 19 тонн рапса. От удара тягач и полуприцеп под управлением 58-летнего водителя перевернулись. Грузом засыпало 45-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
 
Сначала никто не знал, что в ДТП попал пешеход. Когда под рапсом увидели сумку и услышали звонок мобильного телефона, спасатели стали поднимать грузовик.

Сотрудники гостевого дома "Охота" рассказали, что они выбежали на трассу, когда произошла авария. О том, что под грузовиком находится женщина, никто не знал. Уже позже, когда погибшую обнаружили, сотрудница вышла на опознание. 
 
Из-за ДТП движение на старой зеленоградской трассе полностью заблокировано перевернувшимся грузовиком. В настоящее время сотрудники ГИБДД перекрыли трассу. Проезжую часть отчищают от рапса и разлитых жидкостей. Всё движение автомобилей осуществляется через Приморское кольцо.
 
В пресс-службе УМВД также подтвердили, что водитель легкового автомобиля был с признаками алкогольного опьянения. Его отправили на медицинское освидетельствование. 
 
 
29 августа на старой зеленоградской трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Renault Logan. Позднее приехавшие на место спасатели обнаружили, что под грузовой машиной оказалось тело женщины.
 

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