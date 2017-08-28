Хабаровская полиция начала проверку после появления видео таксиста, облившего пассажирок зелёнкой
В Хабаровске полиция проводит проверку после появления в интернете видео, на котором таксист заставляет двух пассажирок умываться зелёнкой. Об этом сообщает "Газета.Ру"
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"На видео, которое к нам попало, есть признаки противоправных действий. Действие происходит в Хабаровске, поэтому сейчас хабаровские полицейские проводят доследственную проверку. Устанавливаются личности девушек, таксиста и остальных участников ролика", — сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Инцидент с умыванием зелёнкой предположительно произошел в Индустриальном районе Хабаровска. В ролике
видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зелёнку в ладони девушки и заставляет её умыться. Ещё один мужчина снимал происходящее на камеру. Так таксист решил проучить пассажирок, которые не расплатились с ним. Неоплаченная поездка стоила 375 рублей.
По результатам инцидента в полицию никто не обращался. "РИА Новости"
со ссылкой на председателя Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александра Садкова сообщает, что диспетчерская служба такси "Максим" прекратила сотрудничество с фигурировавшими в ролике таксистами.