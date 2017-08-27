"Будете в Ютубе сегодня": хабаровский таксист измазал зелёнкой лица двум пассажиркам
В Хабаровске, 27 августа, в воскресенье таксист заставил молодых пассажирок измазать свои лица зелёнкой. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на местный портал AmurMedia.Ru.
В ролике с издевательством видны две девушки и молодой человек, водитель такси. Наклейка на борту автомобиля подсказывает, что он работает на фирму "Максим". По неподтвержденной информации, девушки не смогли заплатить за проезд. В начале видео лицо одной девушки уже испачкано. вторая только приступает мазать себя. За "зайцев" никто не вступился, на записи слышен смех.
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"Будете в "Ютубе" сегодня. Смотри сюда, глаза закрывай. Натирай, не ленись. Ушки тоже потри, чтоб видно вас было, солдатиков", — мужчина сказал, открывая пузырёк с зелёнкой и наливая её в ладони девушки.
Региональное СМИ отмечает, что в социальной сети Instagram, где появилось видео, нашлись те, кто одобрил поступок таксиста. "Без денег пешком ходить надо", "Не будет больше без денег садиться", — хабаровчане выразили своё согласие.