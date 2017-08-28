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Главная Новости Происшествия

Лженачальника охраны, обокравшего магазин, посадили в СИЗО после очередного преступления

15:48
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Мужчина, целый день игравший роль руководителя службы безопасности, а в конце смены похитивший выручку, попался на ещё одном преступлении. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. 
 
Это выяснилось в ходе проведения проверки сотрудниками уголовного розыска на причастность задержанного к другим похожим преступлениям. Оказалось, что в августе мужчина зашёл в небольшой магазин промышленных товаров на пр. Мира. Он представился новым директором, проинспектировал работу торговой точки и забрал из кассы выручку под предлогом инкассации. Ущерб составил 11 500 рублей.
 
По словам 20-летней продавщицы, мошенник вёл себя настолько уверенно, что у неё даже не возникло подозрений в обмане. Правда открылась только к вечеру, когда магазин навестил настоящий директор.

"В отношении ранее судимого 25-летнего калининградца дознаватели полиции возбудили ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — пояснила Светлана Поставничая. 
 
Злоумышленник пришёл в торговый центр в начале рабочего дня. 25-летнему молодому человеку удалось убедить работников магазина в том, что он новый начальник службы безопасности. 

 
 

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