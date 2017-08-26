На трассе Калининград — Мамоново водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся
В субботу, 26 августа, на трассе Калининград — Мамоново автомобиль сбил велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщил очевидец.
Это произошло в 6:00 недалеко от Мамоново. Источник полагает, что велосипедист погиб, так как на месте происшествия работали криминалисты. Официальных подробностей от пресс-службы регионального ГИБДД нет, но факт столкновения был подтверждён.
Клопс.Ru за август написал о шести дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали велосипедисты. Чаще всего с автомобилями сталкиваются пожилые люди
и дети
. 17 августа в Калининграде велосипедиста сбил
начальник уголовного розыска регионального УМВД Сергей Порывакин.