На трассе Калининград — Мамоново водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся

В субботу, 26 августа, на трассе Калининград — Мамоново автомобиль сбил велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщил очевидец.

Это произошло в 6:00 недалеко от Мамоново. Источник полагает, что велосипедист погиб, так как на месте происшествия работали криминалисты. Официальных подробностей от пресс-службы регионального ГИБДД нет, но факт столкновения был подтверждён.