"Проплакала всю ночь": девушка-водитель вызвалась оплатить лечение собаки, которую сбила в Правдинске

Водитель минивэна, сбившая собаку в Правдинске рассказала, что не увидела животное, она готова оплатить лечение. Об этом Клопс.Ru сообщила администратор группы помощи животным "Бездомные собаки и кошки Правдинска" Елена Кривская.



Девушка-водитель обратилась к ним и объяснила, что это была случайность и собака попала в слепую зону автомобиля. А из-за громко работающей машины она её не услышала.



"Я не сделала это намеренно. Собака находилась в слепой зоне для водителя. Моя машина старенькая, громко работает, из-за этого я не услышала собаку. Когда поняла что произошло, растерялась, остановила автомобиль и пыталась прийти в себя. Пока я собиралась с мыслями, собака,в состоянии шока понеслась во дворы. Я не из Правдинска, куда бежать не знала. Я искренне переживаю, проплакала всю ночь. Я готова оплатить лечение собачки", — написала водитель автомобиля Елене.



Волонтёры в свою очередь принимают обстоятельства, по которым произошло ДТП. Они планируют мирно разрешить этот конфликт.

"Мы принимаем те обстоятельства о которых говорит человек. Девушка искренне сожалеет. Все дальнейшие наши действия будут направлены только на мирное решение данного вопроса", — пояснила Елена Кривская.

