В Правдинске водитель минивэна сбил собаку, полиция проводит проверку (видео)



В Правдинске водитель минивэна сбил на автостанции собаку. Об этом сообщается в группе помощи животным "Бездомные собаки и кошки Правдинска" на сайте "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в воскресенье 20 августа. Одна из местных жительниц обратилась в приют. Она рассказала, что к ней в подъезд пришла собака, истекающая кровью. Прибыв на место, сотрудники приюта увидели знакомого пса, который около полугода назад поселился на автостанции.



"Рыжик прижился у нас. Ему около полутора лет. Он очень добрый пёс. Мы его кастрировали по программе ОСВ, от паразитов обработали, привили. За это время люди привыкли к собаке, кормили его сосисками, да и он в свою очередь охранял автостанцию. И настолько всё там было хорошо и спокойно. И вот так неожиданно его сбивает машина", — рассказала администратор группы Елена Кривская.



На записи с камер наблюдения видно, как мужчина, отъезжая от тротуара, сбивает лежащую на асфальте собаку. После этого животное убежало. У него разрыв мышечной и костной ткани. Сначала врачи подумали, что собака попала в колючую проволоку. Позже появилась видеозапись. Сейчас Рыжика прооперировали, он находится на передержке. Водитель так и не объявился.



"Участковый полиции проводит проверку по факту публикации видеозаписи, где водитель сбивает собаку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — пояснила начальник пресс-служба Светлана Поставничая.