"Я не знала, что на меня оформили кредитную карту": калининградка рассказала, как стала должником в банке

Калининградка, на которую сотрудник магазина-салона связи оформил кредитную карту, даже не видела её. Об этом Клопс.Ru рассказала потерпевшая Лиана.



Женщина рассказала, что год назад пришла в магазин, чтобы купить себе новый телефон на день рождения. Калининградка не хотела тратить всю сумму сразу, поэтому она решила оформить его в кредит.



"Я решила сделать себе подарок на 40-летие. Оформила все документы в салоне для кредита на телефон и забрала его", — рассказала Лиана.



Через месяц ей позвонили уже с другого банка и рассказали, что у неё задолженность. Оказалось, что сотрудник магазина оформил кредитную карту по данным покупательницы. Женщина обратилась к руководству магазина, в прокуратуру и полицию.



Ранее сообщалось, что женщина сама оформила её и забыла на стойке. В пресс-службе регионального УМВД тоже уточнили, что мужчина незаметно оформил клиентке кредитную карту, которую оставил себе.

