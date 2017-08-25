В Калининграде сотрудник магазина мобильной связи украл с карты клиентки 120 тыс. рублей

В Калининграде 30-летний сотрудники одного из магазинов мобильной связи украл с карты клиентки 120 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



При продаже очередного смартфона мужчина предложил клиентке попутно оформить на выгодных условиях кредитную карту. После составления необходимых документов женщина по невнимательности оставила её на стоке. Злоумышленник воспользовался этим и незаметно украл карту. Кредитку с лимитом в 120 000 рублей он использовал для безналичной оплаты своих покупок.



О преступлении стало известно, когда калининградке пришло письмо из банка с требованием оплатить имеющуюся задолженность. Экс-работника задержали сотрудники уголовного розыска.



Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что готов возместить причиненный банку ущерб.