В Калининграде нашли женщину, пропавшую почти неделю назад на ул. 1812 года
Пропавшую 19 августа 39-летнюю Елену П. нашли. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры "Поиска пропавших людей Калининград".
Женщину обнаружили в районе ул. Пионерской сотрудники уголовного розыска. Они сообщили родственникам и волонтёрам. Калининградка рассказала, что гуляла. Женщина жива и здорова.
Елена П. вышла из дома
по ул. 1812 года на работу на ул. Куйбышева. Заявление о пропаже родственники подали 21 августа. Спустя три дня волонтёры устроили прочёс
местности. Они искали её, опираясь на последние данные геопозиции телефона на ул. Фрунзе.