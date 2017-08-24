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Главная Новости Происшествия

Волонтёры просят помощи в поисках 39-летней калининградки, пропавшей 19 августа

18:33
  1730
В четверг, 24 августа, волонтёры устраивают прочёс местности для поиска Елены Пановой, пропавшей 19 августа. Об этом сообщается в сообществе "Поиск пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА" на сайте "ВКонтакте". 
 
Место для сбора добровольцев: парковка у Королевских ворот в 19:00. Волонтёры планируют прочесать лесополосу вдоль рва и еврейского кладбища.
 
На вид женщине 35-40 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в чёрную футболку с рисунком, серо-синие брюки в мелкий цветочек, ярко-розовые кроссовки фирмы Adidas. При себе у неё была чёрная кожаная сумка. Особые приметы: родинка на правой щеке.
 
Калининградка вышла из дома по ул. 1812 года на работу на ул. Куйбышева. С тех пор её местонахождение не известно. 

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