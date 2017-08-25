+20 °C
днем
+10 °C
ночью
25 августа 2017 г. 12:11
65 157 пользователей
за 24 часа на сайте
59.13 -0.03
Курс ММВБ на 25 августа 2017, 12:00
69.78 -0.06
Курс ММВБ на 25 августа 2017, 12:00
16.3 -0.01
Курс ЦБ на 25 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Рухнувший с пирса автобус с рабочими на Кубани подняли (видео)

11:52
  323
В Сети появились кадры поднятия из воды пассажирского автобуса, рухнувшего с моста в Краснодарском крае. Об этом передаёт Live.
 
По последним данным, жертвами стали 14 человек, 20 спасли. Судьба ещё троих остаётся неизвестной. Нарушение ПДД рассматривается в качестве основной причины аварии. Но эти данные пока не подтверждены. По факту аварии возбуждено уголовное дело.


25 августа в Краснодарском крае со строящегося пирса в море упал автобус с рабочими. В нём находились рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в посёлке Волна Темрюкского района. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Жевал яблоки и ждал помощи: 78-летний калининградец рассказал, как провёл два дня в лесу
24 августа 201716:49
  5338
Жевал яблоки и ждал помощи: 78-летний калининградец рассказал, как провёл два дня в лесу
"На первом месте — вкус": сербский шеф-повар рассказал об открытии нового калининградского бистро
Фото горячей новости
11:20
  4163
Остановку транспорта запретят ещё на двух улицах Калининграда
Фото горячей новости
11:13
  3496 0
В Черняховском районе впервые воссоздадут битву ХVIII века: программа фестиваля
Фото горячей новости
10:30
  2707
Учёные назвали идеальное для сна время суток
Фото горячей новости
09:56
  2888

Лента новостей

Картинка
В Калининграде сотрудник магазина мобильной связи украл с карты клиентки 120 тыс. рублей
12:09
  1
Картинка
В Калининградской области появилось министерство спорта, которое возглавила Ищенко
11:56
  111
Картинка
Рухнувший с пирса автобус с рабочими на Кубани подняли (видео)
11:52
  323
Картинка
На набережной озера Поплавок строят детскую площадку с тренажёрами (фото, эскиз)
11:30
  462

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Какие новости привез Путин
  2287
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Дар для трейдеров, проклятие для банков
  3890
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo