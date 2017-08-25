Рухнувший с пирса автобус с рабочими на Кубани подняли (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
11:52
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В Сети появились кадры поднятия из воды пассажирского автобуса, рухнувшего с моста в Краснодарском крае. Об этом передаёт Live.
По последним данным, жертвами стали 14 человек, 20 спасли. Судьба ещё троих остаётся неизвестной. Нарушение ПДД рассматривается в качестве основной причины аварии. Но эти данные пока не подтверждены. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
25 августа в Краснодарском крае со строящегося пирса в море упал автобус с рабочими. В нём находились рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в посёлке Волна Темрюкского района.
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