На Кубани автобус с рабочими упал в море, есть погибшие
Утром, 25 августа, в Краснодарском крае со строящегося пирса в море упал автобус с рабочими. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону
.
12 человек погибли, 20 пассажиров удалось спасти. Судьба троих неизвестна, сообщает ТАСС
со ссылкой на свой источник. В автобусе находились рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в посёлке Волна Темрюкского района.
Состояние четырёх пострадавших оценивается как тяжёлое. Они находятся без сознания.
Поиски людей продолжаются. Причины происшествия устанавливаются.