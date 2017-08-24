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В Гвардейске осудили местного жителя, убившего женщину в новогоднюю ночь

09:28
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Гвардейский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, застрелившего незнакомую женщину в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
 
Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признал. Он не оспаривал факт смерти потерпевшей в результате выстрела им из ружья. Но в суде он настаивал, что умысла убивать кого-либо у него не было, его действия носили неумышленный характер. Желая выстрелом в воздух разогнать дерущихся, он поднял ружье, и в этот момент его палец скользнул по спусковому крючку, отчего самопроизвольно произошел выстрел.
 
Однако его вина была полностью доказана всей совокупностью исследованных судом доказательств. По ст. 105 УК РФ ("Убийство") его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
 
Трагедия произошла 1 января 2017 года на ул. Советской в Знаменске. Пьяный мужчина поссорился с посетителем одного из местных кафе и решил его убить. Злоумышленник достал из машины охотничье ружьё и устроил стрельбу у дверей заведения. Картечь попала в голову находившейся рядом 31-летней женщине. Спустя несколько часов она умерла в больнице.
 

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