В Знаменске в новогоднюю ночь убили 31-летнюю женщину
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Знаменске 1 января 2017 года скончалась 31-летняя местная жительница. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Калининградской области.
По версии следствия, преступление произошло около 6 часов утра возле здания на улице Советской в посёлке Знаменск. Потерпевшая получила телесные повреждения, указывающие на криминальный характер смерти, и вскоре скончалась в больнице. В совершении преступления подозревают 42-летнего жителя района.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По информации источника Клопс.Ru, мужчина в состоянии алкогольного опьянения после драки в баре поехал домой за оружием, затем вернулся обратно на такси и начал стрелять. Пуля отрикошетила девушке в голову, после чего завязалась драка. В результате и нападавшего, и пострадавшую госпитализировали. Женщина скончалась в больнице.
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