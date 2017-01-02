В Знаменске в новогоднюю ночь убили 31-летнюю женщину

В Знаменске 1 января 2017 года скончалась 31-летняя местная жительница. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Калининградской области.

По версии следствия, преступление произошло около 6 часов утра возле здания на улице Советской в посёлке Знаменск. Потерпевшая получила телесные повреждения, указывающие на криминальный характер смерти, и вскоре скончалась в больнице. В совершении преступления подозревают 42-летнего жителя района.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации источника Клопс.Ru, мужчина в состоянии алкогольного опьянения после драки в баре поехал домой за оружием, затем вернулся обратно на такси и начал стрелять. Пуля отрикошетила девушке в голову, после чего завязалась драка. В результате и нападавшего, и пострадавшую госпитализировали. Женщина скончалась в больнице.