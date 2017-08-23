В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погибли мотоциклист и его пассажирка

В отношении водителя, участвовавшего в смертельном ДТП на трассе Калининград — Балтийск, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

22 мая около 22 часов на 30-м километре автодороги в пос. Кострово подозреваемый, двигаясь в сторону Калининграда, при обгоне впередиидущего транспортного средства не убедился в безопасности маневра. Он допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, который от удара отлетел назад и врезался в мотоцикл Tornado.