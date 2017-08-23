Против калининградца, который вёз наркотики в исправительную колонию, возбудили уголовное дело
Против 19-летнего калининградца, который вёз в исправительную колонию №8 марихуану, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Молодой человек намеревался перекинуть наркотики, которые лежали в пачке из-под сигарет, на территорию учреждения. Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Вечером 21 августа сотрудники ГИБДД, уголовного розыска и регионального УФСИН остановили подозреваемого
, который вёз 13,8 грамма марихуаны в исправительную колонию №8.