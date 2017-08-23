Против калининградца, который вёз наркотики в исправительную колонию, возбудили уголовное дело

Против 19-летнего калининградца, который вёз в исправительную колонию №8 марихуану, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Молодой человек намеревался перекинуть наркотики, которые лежали в пачке из-под сигарет, на территорию учреждения. Действия подозреваемого квалифицировали по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"). Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

