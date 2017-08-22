Сотрудники полиции задержали калининградца, который вёз наркотики в колонию на пр. Победы

Вечером в понедельник, 21 августа, оперативники исправительной колонии №8 вместе с сотрудниками ГАИ задержали калининградца, который вёз 13,8 граммов марихуаны в колонию на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Правоохранительные органы имели информацию о том, что 19-летний мужчина намеревался доставить наркотик в ИК №8. При осмотре у него обнаружили пачку от сигарет, в которой было спрятано вещество растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что это была конопля. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного по ч.1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").