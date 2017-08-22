Погоня полицейских за грабителем на ул. Черняховского попала на камеры видеонаблюдения

Мужчина, укравший у женщины сумку и убегавший от полиции на ул. Черняховского, попал в поле зрения камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

30-летний житель Калининграда через переводчика объяснился с сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, что мужчина хотел посетить один из ночных клубов города.



"Ранее не имевший судимостей мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ему не хватало денег на входной билет в один из ночных клубов города. Ради посещения увеселительного заведения он готов был отобрать наличные у первого встречного", — пояснила Светлана Поставничая.



Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

