Погоня полицейских за грабителем на ул. Черняховского попала на камеры видеонаблюдения
Клопс.Ru / TatianaKoblova
17:08
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Мужчина, укравший у женщины сумку и убегавший от полиции на ул. Черняховского, попал в поле зрения камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
30-летний житель Калининграда через переводчика объяснился с сотрудниками правоохранительных органов. Оказалось, что мужчина хотел посетить один из ночных клубов города.
"Ранее не имевший судимостей мужчина пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ему не хватало денег на входной билет в один из ночных клубов города. Ради посещения увеселительного заведения он готов был отобрать наличные у первого встречного", — пояснила Светлана Поставничая.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабёж"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
20 августа в подъезде одного из домов по ул. Черняховского мужчина ограбил калининградку. Он выхватил из рук женщины сумку и убежал. Крик 47-летней потерпевшей услышали сотрудники уголовного розыска, собираясь на служебное задание.
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