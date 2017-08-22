Полицейские задержали грабителя на ул. Черняховского, услышав крик потерпевшей (видео)

В воскресенье, 20 августа, утром в подъезде одного из домов по ул. Черняховского мужчина ограбил калининградку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Он выхватил из рук женщины сумку и убежал. Крик 47-летней потерпевшей услышали сотрудники уголовного розыска, собираясь на служебное задание. Полицейские увидели мужчину, бегущего с женской сумкой. Заметив преследователей, мужчина выбросил её и попытался скрыться, но дорогу ему преградили заметившие погоню сотрудники ГИБДД. Подозреваемого задержали и доставили в здание городского УМВД.



Как выяснилось, 30-летний местный житель не говорит по-русски. Через переводчика он во всём сознался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.