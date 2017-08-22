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Главная Новости Происшествия

Двое калининградцев могут получить по семь лет тюрьмы за вырубку деревьев

17:00
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В Черняховском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Двое ранее судимых мужчин спилили в местном лесничестве четыре граба и один клён. Деревья они загрузили в автомобиль и попытались скрыться. Полицейские поймали подозреваемых с поличным. С места происшествия изъяли пять стволов деревьев, бензопилу, топор и грузовой автомобиль ГАЗ-66 с находящимися в кузове лесозаготовками. Экспертиза установила, что ущерб, нанесённый лесничеству, превышает 196 000 рублей.
 
В отношении 30-летнего и 52-летнего подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ ("Незаконная порубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору"). Задержанным грозит до семи лет лишения свободы каждому.

С начала 2017 года в Калининградской области возбудили три уголовных дела по факту незаконных рубок. Основной проблемой остаётся недостаточная правовая база.
 

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