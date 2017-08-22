Двое калининградцев могут получить по семь лет тюрьмы за вырубку деревьев

В Черняховском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной порубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Двое ранее судимых мужчин спилили в местном лесничестве четыре граба и один клён. Деревья они загрузили в автомобиль и попытались скрыться. Полицейские поймали подозреваемых с поличным. С места происшествия изъяли пять стволов деревьев, бензопилу, топор и грузовой автомобиль ГАЗ-66 с находящимися в кузове лесозаготовками. Экспертиза установила, что ущерб, нанесённый лесничеству, превышает 196 000 рублей.

